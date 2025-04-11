Сейчас бригады ТрО кардинально отличаются от встречавших РФ в феврале 2022-го – Березовец

Тарас Березовец (Фото: Facebook-аккаунт военного)

Сегодня бригады Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины кардинально отличаются от тех, которые первыми встретили российское полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Об этом на брифинге сообщил начальник группы по связям с общественностью отдела коммуникаций командования сил ТрО ВСУ Тарас Березовец, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, силы ТрО начали разворачиваться за полтора месяца до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он считает, что этого срока было недостаточно.

Впрочем, как отметил Березовец, идея оказалась удачной, ведь в первые дни российского вторжения бригады ТрО были полностью укомплектованы добровольцами.

"Даже несмотря на отсутствие боевого опыта и слаженности у большинства тогдашних бойцов сил ТрО, они сыграли критическую роль в первые недели в остановке противника, а впоследствии и деоккупации значительной части украинской территории", — подчеркнул военный.

Он добавил, что помогли бойцам в первую очередь знание местности и мотивированность, ведь они защищали собственные дома в буквальном смысле.

"Разведка, засады, наведение, корректировка огня по вражеским колоннам, диверсии, минирование местности, уничтожение оккупантов, техники противника, в том числе бронированной", — продолжил Березовец.

В частности, он упомянул об участии бойцов ТрО в уничтожении танковой колонны у села Скибин Броварского района Киевской области, а также остановке российских военных на севере Полтавской области, где украинским бойцам удалось захватить современные танки, автомобили и бронетехнику.

"Сегодня бригады Территориальной обороны кардинально отличаются от тех, кто первым встретил российское вторжение в феврале 2022 года", – констатировал Березовец.

Сейчас в составе сил ТрО есть роты и батальоны БпЛА, минометы и бронетехника, чего не было в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Конечно, мы бы все хотели видеть больше техники, больше вооружения, но мы понимаем, что все роды войск ВСУ так же нуждаются в соответствующем получении вооружения. В то же время даже с тем обеспечением, которое сейчас имеют бригады ТрО, отдельные подразделения по своей боеспособности и эффективности ничем не уступают более мощным механизированным и дают достойный отпор элитным подразделениям сил противника", – подчеркнул военный.

1 января 2022 года силы Территориальной обороны были выделены в отдельный род сил. Долгое время территориальная оборона являлась частью Сухопутных войск.

1 апреля 2023 года сообщалось, что в силах ТрО стартовал проект "Обучение капитанов", во время которого бойцов будут учить по стандартам НАТО.