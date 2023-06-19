Зареєстровано 208 випадків сексуального насильства, вчиненого окупантами проти українців – ОГП

Наразі в Україні зареєстровано 208 випадків сексуального насильства, вчиненого російськими окупантами проти українців, з них 13 – проти неповнолітніх. У більшості випадків постраждалими є жінки – 140. Проте реальні цифри є набагато вищими. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Сьогодні генпрокурор Андрій Костін разом з послом ЄС з питань гендерної рівності та різноманітності Стеллою Роннер-Грубачіч поспілкувалися з жінками, які пережили сексуальне насильство під час російської окупації.

Костін зазначив, що Україна розглядає сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, як елемент геноциду.

У пресслужбі повідомили, що в ОГП створено спеціалізований підрозділ, а також запроваджуються принципи Кодексу Мурад. Сформовано мобільні групи, до яких входять слідчі, прокурори та психологи. Вони виїжджають на деокуповані території для виявлення фактів сексуального насильства. Цей підхід дозволив викрити багато таких злочинів, кажуть в Офісі генпрокурора.

Довідка. Кодекс Мурад, що названо на честь Надії Мурад, лауреатки Нобелівської премії миру та постраждалої від злочинів, скоєних ІДІЛ, є глобальним рекомендаційним кодексом поведінки для осіб, що збирають інформацію від постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, встановлює принципи роботи розслідувачів і ставить у її центр права постраждалих, їхні пріоритети, ризики та благополуччя.

В ОГП розповіли, що нещодавно одна з таких груп повернулася з Сумської області. Вони встановили, що в одному з населених пунктів на залізничній станції окупанти облаштували катівню. Людей утримували у вагонах та підвалах. Одним із методів тортур було застосування сексуального насильства.

У січні 2023 року The New York Times писала про наявність доказів того, що російські командири знали про зґвалтування чи навіть заохочували їх.

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