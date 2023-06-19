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Зарегистрировано 208 случаев сексуального насилия, совершенного оккупантами – ОГП

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 20:32
Зарегистрировано 208 случаев сексуального насилия, совершенного оккупантами – ОГП - Фото
Фото: ОГП

В Украине зарегистрировано 208 случаев сексуального насилия, совершенного российскими оккупантами против украинцев, из них 13 – против несовершеннолетних. В большинстве случаев пострадали женщины – 140. Однако реальные цифры намного выше. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сегодня генпрокурор Андрей Костин вместе с послом ЕС по гендерному равенству и разнообразию Стеллой Роннер-Грубачич пообщались с женщинами, пережившими сексуальное насилие во время российской оккупации.

Костин отметил, что Украина рассматривает сексуальное насилие, связанное с конфликтом, как элемент геноцида.

В пресс-службе сообщили, что в ОГП создано специализированное подразделение, а также вводятся принципы Кодекса Мурад. Сформированы мобильные группы, в которые входят следователи, прокуроры и психологи. Они выезжают на деоккупированные территории для выявления фактов сексуального насилия. Этот подход позволил разоблачить многие подобные преступления, говорят в Офисе генпрокурора.

Справка. Кодекс Мурад, названный в честь Надежды Мурад, лауреата Нобелевской премии мира и пострадавшей от преступлений, совершенных ИГИЛ, является глобальным рекомендательным кодексом поведения для лиц, собирающих информацию от пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом, устанавливает принципы работы расследователей и ставит в ее центр права пострадавших, их приоритеты, риски и благополучие.

В ОГП рассказали, что недавно одна из таких групп вернулась из Сумской области. Они установили, что в одном из населенных пунктов на железнодорожной станции оккупанты обустроили пыточную. Людей содержали в вагонах и подвалах. Одним из методов пыток было применение сексуального насилия.

  • В январе 2023 года The New York Times писала о доказательствах того, что российские командиры знали об изнасилованиях или даже поощряли их.

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Вадим Ребрина
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