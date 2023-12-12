Збій у роботі Київстару. Глава МВС розповів, куди звертатися людям без зв'язку та інтернету
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, куди звернутися громадянам, які залишилися без мобільного зв'язку та інтернету через масштабний збій у роботі оператора Київстар. Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, через збій Київстару багато абонентів не мають інтернету та зв'язку.
Він зазначив, якщо людям потрібна термінова допомога — зв'язатися з рідними чи викликати екстрені служби — треба звернутися до найближчого відділення поліції чи пожежної частини.
Клименко заявив, що також допомоги можна попросити у нацгвардійців, поліціянтів та прикордонників, які служать у населених пунктах та на дорогах.
У пунктах незламності є можливість скористатися Wi-Fi.
Глава відомства уточнив, що екстрені номери 101, 102 та 112 працюють у штатному режимі.
- Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався технічний збій, що вплинуло на здійснення послуг зв'язку та доступу до інтернету у частини абонентів. Сайт оператора також не працює.
- Збій позначився на роботі українських бізнесів та міських сервісів.
- Абоненти мобільного оператора "Київстар" не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів. Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі Мінцифри.
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