Збій у роботі Київстару. Глава МВС розповів, куди звертатися людям без зв'язку та інтернету

Клименко закликав звертатися до правоохоронців та рятувальників у разі відсутності зв'язку та інтернету

Ігор Клименко (Фото: саміт міст та регіонів)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, куди звернутися громадянам, які залишилися без мобільного зв'язку та інтернету через масштабний збій у роботі оператора Київстар. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, через збій Київстару багато абонентів не мають інтернету та зв'язку.

Він зазначив, якщо людям потрібна термінова допомога — зв'язатися з рідними чи викликати екстрені служби — треба звернутися до найближчого відділення поліції чи пожежної частини.

Клименко заявив, що також допомоги можна попросити у нацгвардійців, поліціянтів та прикордонників, які служать у населених пунктах та на дорогах.

У пунктах незламності є можливість скористатися Wi-Fi.

Глава відомства уточнив, що екстрені номери 101, 102 та 112 працюють у штатному режимі.

Вранці 12 грудня в оператора мобільного зв'язку "Київстар" стався технічний збій, що вплинуло на здійснення послуг зв'язку та доступу до інтернету у частини абонентів. Сайт оператора також не працює.

Збій позначився на роботі українських бізнесів та міських сервісів.

Абоненти мобільного оператора "Київстар" не можуть скористатися національним роумінгом через збій – мережа не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів. Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі Мінцифри.

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