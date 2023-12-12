Сбой в работе Киевстара. Глава МВД рассказал, куда обращаться людям без связи и интернета

Клименко призвал обращаться к правоохранителям и спасателям из-за отсутствия связи и интернета

Игорь Клименко (Фото: саммит городов и регионов)

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, куда обращаться гражданам, которые остались без мобильной связи и интернета из-за масштабного сбоя в работе оператора Киевстар. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, из-за сбоя Киевстара у многих абонентов нет интернета и связи.

Он отметил, что если людям нужна срочная помощь — связаться с родными или вызвать экстренные службы — то нужно обратиться в ближайшее отделение полиции или пожарную часть.

Клименко заявил, что также помощи можно попросить у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые служат в населенных пунктах и на дорогах.

В пунктах несокрушимости есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

Глава ведомства уточнил, что экстренные номера 101, 102 и 112 работают в штатном режиме.

Утром 12 декабря у оператора мобильной связи "Киевстар" произошел технический сбой, касающийся осуществления услуг связи и доступа в интернет у части абонентов. Сайт оператора тоже не работает.

Сбой также отразился на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" не могут воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя – сеть не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Минцифры.

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