Збройовий гігант розкрив, скільки Україна отримала снарядів по "чеській ініціативі" і їхню вартість

САУ "Богдана" (Ілюстративне фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

За "чеською ініціативою" з постачання Україні артилерійських снарядів коштом партнерів, Києв отримав декілька мільйонів боєприпасів на мільярди доларів. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів директор із зовнішніх зв'язків чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG) Ян Гамачек.

"Щодо CSG – у 2024 році ми доставили 1,5 млн снарядів, а у 2025 році (станом на сьогодні) – 1,2 млн. Загалом у межах "чеської ініціативи" Україні було передано 3,7 млн боєприпасів. Фінансова вартість складає від 4 млрд до 4,5 млрд євро", – зазначив він.

Гамачек також розповів, як з'явилась ця ініціатива: станом на лютий 2024 року Київ зіткнувся з "надзвичайним дефіцитом великокаліберних боєприпасів" – в один момент співвідношення снарядів РФ та України становило 10 до 1.

"Чеська Республіка, зокрема Міноборони та Міністерство закордонних справ, почали шукати рішення. Ідея виникла в МО, яке звернулося до чеських приватних компаній, щоб з’ясувати, чи можуть вони допомогти. І наша компанія CSG запропонувала свої ресурси. Ми змогли здійснити глобальний пошук потенційних постачальників, скласти перелік доступних боєприпасів та скоординувати роботу з урядами таких країн, як Нідерланди, Данія та Німеччина, які надали фінансування", – пояснив представник компанії.

Стосовно того, чому доєдналась саме CSG, Гамачек зазначив, що вони є найбільшою оборонною компанією в країні з довгою історією та доступом до світових ринків: "Попит був настільки високим, що конкуренції й не було – будь-яке підприємство з доступом до боєприпасів могло допомогти".

Загалом же у цій ініціативі взяли участь мінімум п'ять компаній з Чехії, однак частка CSG є найбільшою, зауважив Гамачек.

"Це стало одним із найуспішніших прикладів західної підтримки України", – підсумував він.