Оружейный гигант раскрыл, сколько Украина получила снарядов по "чешской инициативе" и их стоимость

САУ "Богдана" (Иллюстративное фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

В рамках "чешской инициативы" по поставке Украине артиллерийских снарядов за счет партнеров, Киев получил несколько миллионов боеприпасов на миллиарды долларов. Об этом в интервью LIGA.net рассказал директор по внешним связям чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) Ян Гамачек.

"По CSG – в 2024 году мы доставили 1,5 млн снарядов, а в 2025 году (по состоянию на сегодня) – 1,2 млн. В общем, в рамках "чешской инициативы" Украине было передано 3,7 млн боеприпасов. Финансовая стоимость составляет от 4 млрд до 4,5 млрд евро.", – отметил он.

Гамачек также рассказал, как появилась эта инициатива: по состоянию на февраль 2024 года Киев столкнулся с "чрезвычайным дефицитом крупнокалиберных боеприпасов" – в один момент соотношение снарядов РФ и Украины составляло 10 к 1.

"Чешская Республика, в частности Минобороны и Министерство иностранных дел, начали искать решение. Идея возникла в МО, которое обратилось к чешским частным компаниям, чтобы выяснить, могут ли они помочь. И наша компания CSG предложила свои ресурсы. Мы смогли осуществить глобальный поиск потенциальных поставщиков, составить перечень доступных боеприпасов и скоординировать работу с правительствами таких стран, как Нидерланды, Дания и Германия, которые предоставили финансирование", – пояснил представитель компании.

Насчет того, почему присоединилась именно CSG, Гамачек отметил, что они являются крупнейшей оборонной компанией в стране с долгой историей и доступом к мировым рынкам: "Спрос был настолько высоким, что конкуренции и не было – любое предприятие с доступом к боеприпасам могло помочь".

В целом в этой инициативе приняли участие как минимум пять компаний из Чехии, однако доля CSG является самой большой, отметил Гамачек.

"Это стало одним из самых успешных примеров западной поддержки Украины", – подытожил он.