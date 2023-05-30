Зеленський: Китай ходить канатом між Заходом і Росією, але Путін бреше навіть Сі Цзіньпіну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай може "ходити канатом десь зовні" між Заходом і Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

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За його словами, диктатор Володимир Путін оголосив про нібито розміщення ядерної зброї в Білорусі за тиждень після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном, хоча говорив про те, що виступає проти розміщення ЯЗ за межами своєї території.

"Росія бреше навіть тим країнам, які були до неї в чомусь близькі, навіть тим країнам, які вважали Росію чесним союзником. Російська риторика про ядерну зброю — це лише політика. Невдала політика, неправильна політика", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що у контексті "мирного плану" Китаю Україна чітко сказала, що її власна формула миру є основною.

"Якщо і тільки якщо Китай заявить чітку та тверду позицію про те, що російські війська мають бути виведені з усіх територій України, я думаю, це може бути нам корисним", — заявив глава держави.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

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