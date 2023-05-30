Зеленський: Китай ходить канатом між Заходом і Росією, але Путін бреше навіть Сі Цзіньпіну
Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай може "ходити канатом десь зовні" між Заходом і Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.
За його словами, диктатор Володимир Путін оголосив про нібито розміщення ядерної зброї в Білорусі за тиждень після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном, хоча говорив про те, що виступає проти розміщення ЯЗ за межами своєї території.
"Росія бреше навіть тим країнам, які були до неї в чомусь близькі, навіть тим країнам, які вважали Росію чесним союзником. Російська риторика про ядерну зброю — це лише політика. Невдала політика, неправильна політика", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що у контексті "мирного плану" Китаю Україна чітко сказала, що її власна формула миру є основною.
"Якщо і тільки якщо Китай заявить чітку та тверду позицію про те, що російські війська мають бути виведені з усіх територій України, я думаю, це може бути нам корисним", — заявив глава держави.
Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.
- Глава держави пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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