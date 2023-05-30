Зеленский: Китай ходит по канату между Западом и Россией, но Путин врет даже Си Цзиньпину

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай в состоянии "ходить по канату где-то снаружи" между Западом и Россией. Об этом он сообщил в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, диктатор Владимир Путин объявил о якобы размещении ядерного оружия в Беларуси через неделю после встречи с главой КНР Си Цзиньпином , хотя говорил о том, что выступает против размещения ЯО за пределами своей территории.

"Россия лжет даже тем странам, которые были к ней в чем-то близки, даже тем странам, которые считали Россию честным союзником. Российская риторика о ядерном оружии — это всего лишь политика. Неудачная политика, неправильная политика", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в контексте "мирного плана" Китая Украина четко сказала, что ее собственная формула мира является основополагающей.

"Если и только если Китай заявит четкую и твердую позицию о том, что российские войска должны быть выведены со всех территорий Украины, я думаю, это может быть нам полезно", — заявил глава государства.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.