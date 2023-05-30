Зеленский: Китай ходит по канату между Западом и Россией, но Путин врет даже Си Цзиньпину
Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай в состоянии "ходить по канату где-то снаружи" между Западом и Россией. Об этом он сообщил в интервью южнокорейскому изданию Chosun.
"Россия лжет даже тем странам, которые были к ней в чем-то близки, даже тем странам, которые считали Россию честным союзником. Российская риторика о ядерном оружии — это всего лишь политика. Неудачная политика, неправильная политика", — сказал Зеленский.
Он отметил, что в контексте "мирного плана" Китая Украина четко сказала, что ее собственная формула мира является основополагающей.
"Если и только если Китай заявит четкую и твердую позицию о том, что российские войска должны быть выведены со всех территорий Украины, я думаю, это может быть нам полезно", — заявил глава государства.
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
Читайте также: Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий
Комментарии