Зеленський підписав закон про демобілізацію військових, чиї родичі загинули або зникли

Президент Володимир Зеленський підписав закон №8009 про звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, близькі родичі яких загинули та/або пропали безвісти. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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У пояснювальній записці йдеться, що внесення змін до законопроєкту обґрунтовано "сильним душевним хвилюванням, болем та іншими складними життєвими обставинами з якими стикаються особи, яким довелося в умовах жорстокої агресії проти України втратити когось із близьких родичів".

Сьогодні, 18 липня, законопроєкт було повернуто з підписом президента.

Тепер військового/військову можуть звільнити зі служби, якщо чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, рідний брат/сестра загинули або пропали під час дії воєнного стану.

До цього в Україні було передбачено основні чотири категорії підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Серед них: стан здоров’я, вік, низка сімейних обставин, а також набуття чинності обвинувального вироку щодо військового.

3 травня 2023 року Рада проголосувала за нові підстави для демобілізації.

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