Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали

Президент Владимир Зеленский подписал закон №8009 об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли и/или пропали без вести. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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В пояснительной записке говорится, что внесение изменений в законопроект обосновано "сильным душевным волнением, болью и другими сложными жизненными обстоятельствами, с которыми сталкиваются лица, которым пришлось в условиях жестокой агрессии против Украины потерять кого-то из близких родственников".

Сегодня, 18 июля, законопроект был возвращен с подписью президента.

Теперь военный/военная может быть освобожден(-а) со службы, если муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной брат/сестра погибли или пропали во время действия военного положения.

До этого в Украине были предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них: состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельств, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.

3 мая 2023 года Рада проголосовала за новые основания для демобилизации.

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