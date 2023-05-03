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Рада проголосовала за расширение оснований для демобилизации – если родственники погибли

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 14:28
Рада проголосовала за расширение оснований для демобилизации – если родственники погибли - Фото
Украинские военные и гражданские (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Верховная Рада проголосовала за закон, предусматривающий внедрение дополнительных оснований увольнения с военной службы во время военного положения. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно нововведению, во время военного положения будут демобилизованы также люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обеспечения национальной безопасности и обороны, в частности отпора российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет о муже, жене, сыне, дочери, отце, матери, деде, бабе, или родном брате и/или сестре.

Среди других оснований, позволяющих уволиться с военной службы во время военного положения, есть состояние здоровья, возраст, вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного, а также ряд семейных обстоятельств.

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Мілана Головань
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