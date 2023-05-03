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Зеленский запретил фейерверки и петарды. Закон вступит в силу через полгода

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 10:34
Зеленский запретил фейерверки и петарды. Закон вступит в силу через полгода - Фото
Салют (Фото: depositphotos)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №7438, согласно которому через полгода в Украине будут запрещены фейерверки, петарды и парады. Об этом в Facebook написала заместитель председателя депутатской фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Законом об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине запрещается:

— использование пиротехнических средств (фейерверков, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

— продажа или передача любым способом этих фейерверков;

— продажа или передача любым способом лицам, достигшим 16-летнего возраста, фейерверков класса F1.

В то же время запрет не распространяется на использование пиротехнических средств Вооруженными Силами Украины, полицией и сотрудниками ГСЧС, сообщал ранее в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Закон вступает в силу 12 октября 2023 года.

СПРАВКА. Фейерверки класса F1 имеют очень низкий уровень опасности и шума,  могут использоваться даже в жилых домах, но их продажа или передача разрешена только тем, кому исполнилось 16 лет. Пиротехника класса F2 имеет низкий уровень опасности и шума, но не предназначена для использования в жилых домах, класс F3 имеет средний уровень опасности, а фейерверки высшего класса F4 являются изделиями профессионального использования, которые имеют очень высокий уровень опасности.
  • В 2020 году в МВД призвали людей воздержаться от запуска фейерверков, пока в Украине идет война.
  • 5 июня 2022 года Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабинету министров рассмотреть этот вопрос.
  • 23 июня в Киеве запретили фейерверки во время войны и езду на авто с громким выхлопом.

Читайте также: Рада сделала первый шаг к запрету салютов, фейерверков и петард в Украине

Мілана Головань
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