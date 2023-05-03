Зеленский запретил фейерверки и петарды. Закон вступит в силу через полгода
Президент Владимир Зеленский подписал закон №7438, согласно которому через полгода в Украине будут запрещены фейерверки, петарды и парады. Об этом в Facebook написала заместитель председателя депутатской фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
Законом об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине запрещается:
— использование пиротехнических средств (фейерверков, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
— продажа или передача любым способом этих фейерверков;
— продажа или передача любым способом лицам, достигшим 16-летнего возраста, фейерверков класса F1.
В то же время запрет не распространяется на использование пиротехнических средств Вооруженными Силами Украины, полицией и сотрудниками ГСЧС, сообщал ранее в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Закон вступает в силу 12 октября 2023 года.
- В 2020 году в МВД призвали людей воздержаться от запуска фейерверков, пока в Украине идет война.
- 5 июня 2022 года Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабинету министров рассмотреть этот вопрос.
- 23 июня в Киеве запретили фейерверки во время войны и езду на авто с громким выхлопом.
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