Рада сделала первый шаг к запрету салютов, фейерверков и петард в Украине

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о запрете салютов, фейерверков и петард. Нардепы приняли законопроект за основу, сообщается на сайте украинского парламента.

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Рада 250 голосами поддержала законопроект №7438. Однако голосование за сокращение срока подготовки ко второму чтению этого проекта закона Рада провалила.

В пояснительной записке сказано, что на фоне войны России против Украины ограничение использования пиротехнических изделий особо актуально, так как звуковые и световые эффекты от пиротехники вредят психологическому здоровью населения в военное время.

Законопроект предусматривает запрет на использование, продажу и передачу любых фейерверков, салютов, петард. Предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (до 60 децибел).

Запрет на использование пиротехники не коснется ВСУ, Нацполиции и аварийно-спасательных служб в соответствии с законодательством Украины.

В МВД давно призывали людей воздержаться от запуска фейерверков, пока в Украине идет война.

5 июня президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабмину рассмотреть этот вопрос. Петиция была зарегистрирована за несколько дней до Нового года, но набрала необходимое количество голосов после того, как РФ начала полномасштабное вторжение и стала обстреливать мирные города.

23 июня в Киеве запретили фейерверки на время войны и езду на авто с громким выхлопом.

Оксана Житнюк

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