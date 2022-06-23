В Киеве запретили фейерверки на время войны и езду на авто с громким выхлопом

Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков в столице, а также перемещение по городу авто без глушителей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сегодня мы приняли решение о запрете на время войны продажи и запуск фейерверков в Киеве и передвижение по городу автомобилей без глушителя. Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", – заявил Кличко.

Первое решение предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены в Киеве запрещена продажа фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Второе решение предусматривает запрет движения по столице транспортных средств с системой вывода переработанных газов "прямоток", а также другими системами, в которых отсутствует шумопоглотитель.

В МВД давно призывали людей воздержаться от запуска фейерверков, пока в Украине идет война.

5 июня президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабмину рассмотреть этот вопрос. Петиция была зарегистрирована за несколько дней до Нового года, но набрала необходимое количество голосов после того, как РФ начала полномасштабное вторжение и стала обстреливать мирные города.

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Оксана Житнюк

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