Зеленський із дружиною відвідали Книжковий Арсенал. Ось перелік книжок, які вони обрали

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали книжковий ярмарок XI Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал". На ньому подружжя також придбало книжки.

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Зазначається, що Зеленський цікавився історичною літературою.

Він придбав книгу Яна Мориса "Чому захід панує – натепер". У ній американський історик ділиться власним баченням розвитку світової цивілізації та своїми прогнозами щодо майбутнього (видавництво "Кліо").

Також він придбав книгу Максима Яковлєва "Теорії змов. Як (не) стати конспірологом" ("Віхола"). У книзі політолога-міжнародника досліджуються теорії змов, пояснюється світобачення конспірологів і те, як вони конструюють свої теорії.

Перша леді звернула увагу на художню та психологічну літературу та книги про історичну постать княгині Ольги.

Також вона придбала для сина комікси "Дюна: Дім Атрідів. Книга 1". Їх створено на основі фантастичного роману-приквелу до твору "Дюна" Френка Герберта.

Загалом президентське подружжя обрало таку літературу:

Максим Яковлєв "Теорії змов. Як (не) стати конспірологом" ("Віхола").

Олександр Михед. "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" ("Видавництво Старого Лева").

Анастасія Левкова. "За Перекопом є земля" ("Лабораторія").

Браян Герберт та Кевін Дж. Андерсон. "Дюна. Дім Атрідів. Книга 1" ("РМ").

Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі" (Видавничий дім "АртЕк").

Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави" (Видавничий дім "АртЕк").

Володимир Вакуленко. "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші" (Vivat).

Ольга Маслова, Ніка Бєльська "Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням" ("Віхола").

Тімоті Снайдер "Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія" ("Човен").

Артем Чех "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz).

Ян Морис "Чому захід панує – натепер" ("Кліо").

"Telegraf#2. Креатив у війні" (Telegraf.Design).

Фестиваль відбуватиметься у Києві з 22 до 25 червня.

22 червня 2023 року Зеленський підписав закон про заборону на ввезення та розповсюдження книг із Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території України.

Читайте огляд: Книжковий Арсенал проведе ярмарок у новому форматі. Що про це думають видавці?

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