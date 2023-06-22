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Зеленский с супругой посетили Книжный Арсенал. Вот список книг, которые они выбрали

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 22:20
Зеленский с супругой посетили Книжный Арсенал. Вот список книг, которые они выбрали - Фото
Владимир Зеленский и Елена Зеленская (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили книжную ярмарку XI Международного фестиваля "Книжный Арсенал". На ней супруги также приобрели книги.

Зеленский интересовался исторической литературой.

Он приобрел книгу Яна Мориса "Почему запад властвует – сейчас". В ней американский историк делится своим видением развития мировой цивилизации и своими прогнозами по поводу будущего (издательство "Клио").

Также он приобрел книгу Максима Яковлева "Теории заговоров. Как (не) стать конспирологом" ("Вихола"). В книге политолога-международника исследуются теории заговоров, объясняется мировоззрение конспирологов и то, как они конструируют свои теории.

Первая леди обратила внимание на художественную и психологическую литературу и книги об исторической фигуре княгини Ольги.

Также она приобрела для сына комиксы "Дюна: Дом Атридов. Книга 1". Они созданы на основе фантастического романа-приквела к произведению "Дюна" Фрэнка Герберта.

В общем, президентская чета выбрала такую литературу:

  • Максим Яковлев "Теории заговоров. Как (не) стать конспирологом" ("Вихола").
  • Александр Михед. "Позывной для Иова. Хроники вторжения" ("Издательство Старого Льва").
  • Анастасия Левкова. "За Перекопом есть земля" ("Лаборатория").
  • Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон. "Дюна. Дом Атридов. Книга 1" ("РМ").
  • Сергей Петков "Княгиня Ольга. Династические тайны правителей Руси" (Издательский дом "АртЭк").
  • Сергей Петков "Княгиня Ольга. Краеугольный камень церкви и государства" (Издательский дом "АртЭк").
  • Владимир Вакуленко. "Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи" (Vivat).
  • Ольга Маслова, Ника Бельская "Когда я наконец-то высплюсь? Как засыпать и просыпаться с удовольствием" ("Вихола").
  • Тимоти Снайдер "О Тирании. Двадцать уроков двадцатого века. Графическая версия" ("Човен").
  • Артем Чех "Кто ты такой?" (Meridian Czernowitz).
  • Ян Морис "Почему запад властвует – сейчас" ("Клио").
  • "Telegraf#2. Креатив в войне" (Telegraf.Design).

Фестиваль пройдет в Киеве с 22 по 25 июня.

  • 22 июня 2023 года Зеленский подписал закон о запрете на ввоз и распространение книг из России, Беларуси и временно оккупированной территории Украины.

Читайте обзор: Книжный Арсенал проведет ярмарку в новом формате. Что об этом думают издатели?

Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийлитературакнигиЕлена Зеленскаякнижный арсенал
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