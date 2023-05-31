Зеленський зустрівся з американським актором Мішею Коллінзом, говорили про розмінування – фото

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором Мішею Коллінзом, який відвідав Київ. Актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування". Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Зеленський наголосив, що допомагати Україні з придбанням машин для розмінування – це велике та складне завдання, адже ця техніка дефіцитна у світі, а цикл її виробництва – довготривалий.

Він нагадав, що в Україні наразі понад 200 000 кв км замінованих територій. "І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією", – сказав президент.

Коллінз приїхав до Києва зі своїм товаришем – британським журналістом і фотографом Джайлсом Дьюлі, який свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку.

Дьюлі сказав, що його фонд "Спадок війни" (Legacy of War Foundation) також збирає кошти на розмінування і вже став офіційним партнером платформи United24 у Великій Британії.

Коллінз наголосив, що надзвичайно наснажений брати участь у United24.

"Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії в усьому світі та привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала", – наголосив актор.

У межах візиту він відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з роботою українських саперів.

В Офісі президента зазначили, що Міша Коллінз походить із сім’ї родом із Київської області. Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив до України. Він активно підтримує нашу країну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Вчора, 30 травня, Міша Коллінз, відомий за роллю Кастіеля в серіалі "Надприродне", приїхав до Києва.

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