Зеленский встретился с актером Мишей Коллинзом, говорили о разминировании – фото

Президент Владимир Зеленский провел встречу с посетившим Киев американским актером Мишей Коллинзом. Актер стал амбасадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский подчеркнул, что помогать Украине с приобретением машин для разминирования – это большая и сложная задача, ведь эта техника дефицитна в мире, а цикл ее производства – длительный.

Он напомнил, что в Украине сейчас более 200 000 кв км заминированных территорий. "И мы испытываем большой дефицит оборудования, чтобы справиться с такой обширной территорией", – сказал президент.

Коллинз приехал в Киев со своим товарищем – британским журналистом и фотографом Джайлсом Дьюли, который в свое время в Афганистане наступил на взрывное устройство и потерял обе ноги и руку.

Дьюли сказал, что его фонд "Наследие войны" (Legacy of War Foundation) также собирает средства на разминирование и уже стал официальным партнером платформы United24 в Великобритании.

Коллинз подчеркнул, что чрезвычайно вдохновлен участием в United24.

"Я чувствую свою роль как посла в том, чтобы распространять информацию и рассказывать историю о том, что происходит в Украине, для моей аудитории по всему миру и привлекать внимание, чтобы мировая поддержка Украины и дальше продолжалась", – подчеркнул актер.

В рамках визита он посетит Черниговскую область, где ознакомится с работой украинских саперов.

В Офисе президента отметили, что Миша Коллинз из семьи родом из Киевской области. Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и не раз приезжал в Украину. Он активно поддерживает нашу страну с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Вчера, 30 мая, Миша Коллинз, известный по роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев.

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