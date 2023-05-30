Зеленський заявив, що Путін хоче захопити Білорусь. Сказав: Мета його життя — відновити СРСР
Президент Володимир Зеленський заявив, що метою життя диктатора Володимира Путіна є відновлення СРСР. Про це він повідомив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.
За його словами, кінцева мета Путіна — це відновити СРСР. Він зазначив, що оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику.
"Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", — сказав Зеленський.
Глава держави заявив, що Путін хоче лише воювати та знищити українців під корінь.
"Наступна ціль Путіна — Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України", — резюмував він.
- 17 лютого 2023 року Зеленський заявив, що Україна не піде на жодні компроміси з агресором і що немає жодної альтернативи повному витісненню російських військ із території країни.
- Переговори про мир в Україні стануть можливими тоді, коли Росія, яка "обрала війну", зазнає поразки, заявив президент Франції Макрон.
- Глава МЗС Кулеба заявив, що Росія має піти з кожного квадратного метра української території й українці приймуть мир лише у разі виходу на кордони 1991 року.
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