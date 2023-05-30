Зеленский заявил, что Путин хочет захватить Беларусь. Сказал: Его цель — восстановить СССР
Президент Владимир Зеленский заявил, что целью жизни диктатора Владимира Путина является восстановление СССР. Об этом он сообщил в интервью южнокорейскому изданию Chosun.
По его словам, конечная цель Путина — это восстановить СССР. Он отметил, что поскольку добиться дипломатически этого невозможно, то РФ испробовала все виды угроз и шантажа, в том числе через энергетику.
"Не удалось. Затем он решил стать откровенным агрессором. Они убивают и пытают бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожают ядерной катастрофой, оккупируя атомные электростанции", — сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что Путин хочет только воевать и уничтожить украинцев под корень.
"Следующая цель Путина — Беларусь. Он поглощает беларускую металлургию. Сегодняшний Путин явно другой человек, чем мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", — резюмировал он.
- 17 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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