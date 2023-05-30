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Зеленский заявил, что Путин хочет захватить Беларусь. Сказал: Его цель — восстановить СССР

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 10:44
Зеленский заявил, что Путин хочет захватить Беларусь. Сказал: Его цель — восстановить СССР - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью жизни диктатора Владимира Путина является восстановление СССР. Об этом он сообщил в интервью южнокорейскому изданию Chosun.

По его словам, конечная цель Путина — это восстановить СССР. Он отметил, что поскольку добиться дипломатически этого невозможно, то РФ испробовала все виды угроз и шантажа, в том числе через энергетику. 

"Не удалось. Затем он решил стать откровенным агрессором. Они убивают и пытают бесчисленное количество мирных жителей и даже угрожают ядерной катастрофой, оккупируя атомные электростанции", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Путин хочет только воевать и уничтожить украинцев под корень. 

"Следующая цель Путина — Беларусь. Он поглощает беларускую металлургию. Сегодняшний Путин явно другой человек, чем мы видели раньше. Трудно говорить с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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