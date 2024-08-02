Зеленський обіцяє "інноваційні" рішення, щоб прибрати паперову роботу з підрозділів ЗСУ

Президент заявив, що рішення "виглядають дійсно інноваційно" і вже скоро будуть презентовані суспільству

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку "нових абсолютно сучасних рішень" для зменшення бюрократії в Збройних Силах України. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський повідомив, що провів нараду із командою Міністерства оборони: "Готуємо нові абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів".

Він додав, що ці рішення "виглядають дійсно інноваційно" і вже скоро будуть презентовані суспільству.

Про амбітні плани "подолати українську паперову армію" говорив ще колишній міністр оборони Олексій Резніков, але проблема бюрократії у війську досі не зникла.

Наразі Міноборони впроваджує електронні сервіси для військових та військовозобов’язаних, а ще анонсувало скасування 11 паперових журналів, які треба було заповнювати вручну – їх можна буде вести в електронному форматі.

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