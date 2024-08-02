Зеленский обещает инновационные решения, чтобы убрать бумажную работу из подразделений ВСУ

Президент заявил, что решения "выглядят действительно инновационно" и уже скоро будут представлены обществу

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке "новых абсолютно современных решений" для уменьшения бюрократии в Вооруженных Силах Украины. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский сообщил, что провел совещание с командой Министерства обороны: "Готовим новые абсолютно современные решения для наших воинов, которые уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений".

Он добавил, что эти решения "выглядят действительно инновационно" и уже скоро будут представлены обществу.

Об амбициозных планах "побороть украинскую бумажную армию" говорил еще бывший министр обороны Алексей Резников, но проблема бюрократии в армии до сих пор не исчезла.

Сейчас Минобороны внедряет электронные сервисы для военных и военнообязанных, а еще анонсировало отмену 11 бумажных журналов, которые нужно было заполнять вручную – их можно будет вести в электронном формате.

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