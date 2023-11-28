Зеленський очолив рейтинг "мрійників" Politico. У цій категорії й Навальний

У першу п'ятірку рейтингу за 2023 рік також увійшов глава Офісу президента України Андрій Єрмак, якого назвали "зеленим кардиналом" України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Politico у щорічному рейтингу не визнало президента Володимира Зеленського найвпливовішою людиною у Європі, як це було у 2022 році, він очолив категорію "мрійників". Водночас у першу п'ятірку рейтингу за 2023 рік увійшов глава Офісу президента України Андрій Єрмак, якого назвали "зеленим кардиналом" України.

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Єрмак став четвертим у списку "діячів" за версією Politico. Його випередила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

На сьомій позиції у списку Politico є ультраправа французька депутатка Марін Ле Пен, яка протягом багатьох років була французькою політикинею, найтісніше пов'язаною з путінською Росією.

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Рейтинг "руйнівників" відкрила голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Третє місце цього списку посів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Politico пише, що протягом року він "перешкоджав верховенству права та свободі ЗМІ у власній країні, вступав у конфлікти з інституціями ЄС, тримав Брюссель у заручниках, і "закрутив" роман із Путіним".

Після Орбана у рейтингу міністерка закордонних справ Анналена Бербок. Її Politico назвало "прямолінійною". Щонайменше, пише редакція, вона не соромилась називати лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором".

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Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг "мрійників" Politico.

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Другу позицію у списку "мрійників", на думку Politico, гідний представляти російський опозиціонер Олексій Навальний, який у 2014 році казав, що Україна ніколи не зможе повернути окупований росіянами Крим. Лише під час ув'язнення путінським режимом, він визнав, що Росія повинна деокупувати всю територію України, включно з Кримом, та почати виплату репарацій.

За словами редакції, Навальний "навіть перебуваючи у неволі, продовжує надихати та провокувати інакомислення, висвітлюючи в центрі уваги жорстоке поводження диктатора з ним".

У цьому ж рейтингу й голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який ініціював повернення спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання "на умовах нейтралітету".

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