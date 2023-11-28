Зеленский возглавил рейтинг "мечтателей" Politico. В этой категории и Навальный

В топ-пять рейтинга за 2023 год также вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого назвали "зеленым кардиналом" Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Politico в ежегодном рейтинге не признало президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, как это было в 2022 году, он возглавил категорию "мечтателей". В то же время в топ-пять рейтинга за 2023 год вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого назвали "зеленым кардиналом" Украины.

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Ермак стал четвертым в списке "деятелей" по версии Politico. Его опередила премьер Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. После Ермака в рейтинге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На седьмой позиции в списке Politico есть ультраправый французский депутат Марин Ле Пен, которая на протяжении многих лет была французским политиком, наиболее тесно связанным с путинской Россией.

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Рейтинг "разрушителей" открыла глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Третье место в этом списке занял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Politico пишет, что в течение года он "препятствовал верховенству права и свободы СМИ в собственной стране, вступал в конфликты с институтами ЕС, держал Брюссель в заложниках и закрутил роман с Путиным".

После Орбана в рейтинге министр иностранных дел Анналена Бербок. Ее Politico назвало "прямолинейной". Как минимум, пишет редакция, она не стеснялась называть лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором".

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Президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг "мечтателей" Politico.

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Вторую позицию в списке "мечтателей", по мнению Politico, достоин представлять российский оппозиционер Алексей Навальный, который в 2014 году говорил, что Украина никогда не сможет вернуть оккупированный россиянами Крым. Лишь при заключении путинского режима, он признал, что Россия должна деоккупировать всю территорию Украины, включая Крым, и начать выплату репараций.

По словам редакции, Навальный "даже в неволе продолжает вдохновлять и провоцировать инакомыслие, освещая в центре внимания жестокое обращение диктатора с ним".

В этом же рейтинге и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, инициировавший возвращение спортсменов из РФ и Беларуси на международные соревнования "на условиях нейтралитета".

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