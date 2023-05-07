Глава МОК хочет вернуть на соревнования спортсменов из РФ "на условиях нейтралитета"

Международный олимпийский комитет работает над тем, чтобы вернуть спортсменов из РФ и Беларуси на международные соревнования "на условиях нейтралитета", а бойкот любого рода накажет только атлетов той страны, которая его объявит. Об этом глава МОК Томас Бах заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа.

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Бах сказал, что МОК тесно сотрудничает с федерациями, которые отвечают за проведение международных соревнований, и рассчитывает, что спортсмены из России и Беларуси будут участвовать в турнирах "в нейтральном статусе".

"Тогда весь мир сможет объединиться на Олимпийских играх в Париже", – сказал Бах.

Глава МОК также сказал, что "бойкот любого рода" станет наказанием только для атлетов тех стран, которые такой бойкот введут, потому что "лишит народы возможности гордиться своими спортсменами за их олимпийские выступления".

27 апреля президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти заявил, что для участия в Олимпиаде от спортсменов из России "не потребуют сказать, что они против войны, потому что это уголовное дело в России".

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям". 14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси.

20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК по возможности допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в случае выполнения ими ряда условий.

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Сергій Бережний

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