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Допуск спортсменов из России к международным соревнованиям – ошибка, считают в Германии

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 15:44
Допуск спортсменов из России к международным соревнованиям – ошибка, считают в Германии - Фото
Максимилиан Кляйн (Фото - скриншот из видео)

Рекомендации МОК о возможности допустить к международным соревнованиям  спортсменов из России и Беларуси при выполнении ими ряда условий в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представитель Ассоциации Максимилиан Кляйн заявил в национальном телеэфире, что спортсмены ФРГ против допуска россиян и беларусов к международным соревнованиям из-за агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины.

Кляйн назвал "ошибкой" рекомендацию Международного олимпийского комитета о возможности возвращения спортсменов из РФ и Беларуси при выполнении ими определенных условий. Он отметил, что и сами спортсмены, и спорт в целом "задействованы в военной пропаганде Путина".

"Единственным вариантом на данный момент является коллективное исключение", – сказал представитель Ассоциации.

По его мнению, иначе может сложиться ситуация, что спортсменов из РФ  "примут обратно в мировой спорт", но из-за этого от участия в соревнованиях будут отказываться уже спортсмены Украины.

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют спортсмены из России и Беларуси.

  • 21 апреля Международный союз современного пятиборья принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

Читайте также: Разбор | Соревнования с россиянами и беларусами: спортсмены о запрете участия в турнирах

Сергій Бережний
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Спорт Германия санкции Максимилиан Кляйн
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