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Минспорта запретило украинским спортсменам соревноваться с атлетами из России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 09:45
Минспорта запретило украинским спортсменам соревноваться с атлетами из России и Беларуси - Фото
Российские спортсмены (Фото: ЕРА)

Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют спортсмены из России и Беларуси. Об этом говорится в соответствующем приказе Минспорта.

Согласно документу, ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

Документом предусмотрено:

— запрещение официальным делегациям участвовать на турнирах с российскими и беларускими атлетами;

— обеспечение отзыва из командировок официальных делегаций при участии на турнирах, где соревнуются российские и беларуские спортсмены;

— обеспечение возвращения участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда их отправили, при выявлении фактов, предусмотренных в п. 2;

— мониторинг спортивными федерациями возможного участия атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях и информирования Минмолодежьспорта;

— мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, а также атлетов, которые они представляют, в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси. При выявлении нарушений — подача соответствующих документов для лишения статуса национальных.

Документ подписал заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

31 марта министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Украина не будет участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены атлеты из России.

Читайте также: Германия не даст визы атлетам из РФ и Беларуси, если их допустят к международным соревнованиям

Мілана Головань
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Спорт соревнования война Олимпиада приказ минспорта
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