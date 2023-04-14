Минспорта запретило украинским спортсменам соревноваться с атлетами из России и Беларуси

Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют спортсмены из России и Беларуси. Об этом говорится в соответствующем приказе Минспорта.

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Согласно документу, ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

Документом предусмотрено:

— запрещение официальным делегациям участвовать на турнирах с российскими и беларускими атлетами;

— обеспечение отзыва из командировок официальных делегаций при участии на турнирах, где соревнуются российские и беларуские спортсмены;

— обеспечение возвращения участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда их отправили, при выявлении фактов, предусмотренных в п. 2;

— мониторинг спортивными федерациями возможного участия атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях и информирования Минмолодежьспорта;

— мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, а также атлетов, которые они представляют, в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси. При выявлении нарушений — подача соответствующих документов для лишения статуса национальных.

Документ подписал заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде.

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Мілана Головань

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