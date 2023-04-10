Германия не даст визы атлетам из РФ и РБ, если их допустят к международным соревнованиям

Германия может отказать российским спортсменам в выдаче виз для участия в спортивных мероприятиях на территории ФРГ, если Международный олимпийский комитет примет решение об их допуске на международные соревнования. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает местный канал N-TV.

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28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и других странах Запада. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

По словам Фезер, страны, организующие большие спортивные соревнования, могут контролировать участие спортсменов из страны-оккупанта и ее союзницы в этих мероприятиях посредством выдачи или невыдачи им виз.

Она подчеркнула, что Германия "будет действовать с четкой позицией" на этот счет.

"Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать соответствующим образом. Здесь мы будем всегда действовать с четкой позицией", – сказала она.

По мнению министра, открытие международных соревнований для атлетов из России – это "пощечина украинским спортсменам". Она считает "совершенно непринятым" для атлетов из Украины встречаться с атлетами, выступающими за страну-агрессора и ее союзницу.

Министр также подчеркнула, что предоставление российским спортсменам разрешения на участие в международных соревнованиях – это предоставление российскому диктатору Владимиру Путину "пропагандистской площадки". Это, по словам Фезер, означало бы предательство всех ценностей спорта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter отреагировал на заявление Фезер. Он написал, что "аплодирует" ее позиции.

"Если международные спортивные чиновники не соблюдают свои принципы, ответственные правительства должны вмешаться и отказать во въезде спортсменам, представляющим войну и государственную пропаганду", – заявил Кулеба.

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Мілана Головань

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