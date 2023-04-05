Российские и беларуские борцы будут допущены к участию в международных соревнованиях

Бюро United World Wrestling разрешило участие в соревнованиях борцам из России и Беларуси на условиях, установленных Международным олимпийским комитетом. Об этом говорится на сайте UWW.

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Бюро подтвердило приверженность организации "укреплению мира и братства посредством спорта" и свою солидарность с народом Украины. UWW продолжит поддерживать украинское борцовское сообщество, как это было с начала войны.

"В целом Бюро единогласно высказалось за возвращение к соревнованиям борцов из России и Беларуси на условиях участия, установленных МОК", – говорится в сообщении.

Для старших возрастных категорий должна быть сформирована независимая комиссия. Она будет проверять соответствие требованиям всех спортсменов из России и Беларуси на основе рекомендованных. Точные критерии и члены комиссии будут определены в ближайшие недели.

Бюро также одобрило немедленное разрешение борцам в возрастной категории 15-17 лет выступать в качестве нейтральных спортсменов на международных соревнованиях.

Санкции против правительства и государственных чиновников России и Беларуси остаются.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под нейтральным флагом. Президент Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.

20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

Вадим Ребрина

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