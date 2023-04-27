Олимпиада-2024. От атлетов из России и Беларуси не потребуют осуждения войны – L'Equipe

От спортсменов из России и Беларуси не потребуют выражения антивоенной позиции для участия в летних Олимпийских играх. Об этом заявил президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти, передает L'Equipe.

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По его словам, сейчас ведется разработка деклараций "о нейтралитете", которые должны будут подписать российские и белорусские атлеты для участия в соревнованиях.

"У спортсменов будет декларация для подписания, но от них не потребуют сказать, что они против войны, потому что это уголовное дело в России", – сказал он.

В МОК ранее заявляли, что условием для участия россиян в нейтральном статусе является их непринадлежность к вооруженным или силовым структурам России. Отмечалось, что они также не должны публично поддерживать войну против Украины.

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом



. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать , каких спортсменов допускать к соревнованиям". 14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси.

20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК по возможности допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в случае выполнения ими ряда условий.

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Мілана Головань

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