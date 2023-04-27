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Олимпиада-2024. От атлетов из России и Беларуси не потребуют осуждения войны – L'Equipe

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 17:22

От спортсменов из России и Беларуси не потребуют выражения антивоенной позиции для участия в летних Олимпийских играх. Об этом заявил президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти, передает L'Equipe.

По его словам, сейчас ведется разработка деклараций "о нейтралитете", которые должны будут подписать российские и белорусские атлеты для участия в соревнованиях.

"У спортсменов будет декларация для подписания, но от них не потребуют сказать, что они против войны, потому что это уголовное дело в России", – сказал он.

В МОК ранее заявляли, что условием для участия россиян в нейтральном статусе является их непринадлежность к вооруженным или силовым структурам России. Отмечалось, что они также не должны публично поддерживать войну против Украины.

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси.

    • 20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
    • 27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.
    • 23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК по возможности допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в случае выполнения ими ряда условий.

    Читайте также: Допуск россиян на Олимпиаду: министры Британии и Франции критикуют рекомендации МОК

    Мілана Головань
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    Спорт война олипиада франческо риччи битти
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