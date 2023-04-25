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Допуск россиян на Олимпиаду: министры Британии и Франции критикуют рекомендации МОК

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 17:56
Допуск россиян на Олимпиаду: министры Британии и Франции критикуют рекомендации МОК - Фото
Люси Фрейзер (Фото - EPA)

Министры спорта Великобритании и Франции заявили, что спортсмены из России и Беларуси не могут участвовать в соревнования даже "в нейтральном статусе", так как даже при этом участие спортсменов будут финансировать их правительства. Об этом сообщает Reuters.

Министр культуры и спорта Великобритании Люси Фрейзер заявила на слушаниях в Совете Европы, что у нее вызывает беспокойство, что в рекомендациях МОК по допуску спортсменов РФ и Беларуси к участию в Олимпийских играх отсутствует упоминание о государственном финансировании.

"Мы знаем, какими глубокими остаются связи между государством, армией и спортом в России и Беларуси", — сказала Фрейзер. Она также добавила, что "многие российские спортсмены активно поддерживают вторжение в Украину".

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также считает, что к МОК есть "фундаментальные вопросы", на которые необходимо получить ответ до начала Олимпийских игр. Например, неясно, какую позицию займет МОК в случаях, когда спортсменов финансируют российское или белорусское государства" или в случаях, если спортсменов спонсируют организации, связанные с властями этих государств. 

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых присутствуют спортсмены из России и Беларуси.

  • 20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
  • 27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.
  • 23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК о возможности допустить к международным соревнованиям  спортсменов из России и Беларуси при выполнении ими ряда условий.
Сергій Бережний
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мок Олимпийские игры Люси Фрейзер Амели Удеа-Кастера санкции
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