Зеленський про блокаду кордону з Польщею: Треба дати полякам трохи часу, все владнається

Президент Володимир Зеленський на пресконференції Grain from Ukraine у Києві прокоментував блокаду кордону з Польщею. За його словами, це сталося через "деякі політичні кроки наших сусідів", і треба "трохи часу", щоб все владналося.

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"Я вважаю нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план, працює прем'єр-міністр, як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає", – сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що обговорював цю проблему та шляхи її вирішення з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Польські перевізники 6 листопада почали блокування кордону з Україною. Вони вимагають від своєї влади змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця поляків". Були перекриті три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Перевізники обіцяють здійснювати блокаду до 3 січня 2024 року. А якщо їхні вимоги (головна – скасування транспортного безвізу для України) не будуть виконані, то блокування кордону триватиме й надалі.

Чинний польський уряд, який доживає останні тижні, фактично самоусунувся від розв'язання цієї проблеми, Україна сподівається на результативні переговори з його наступником.

За підрахунками Європейської бізнес-асоціації, в середньому один день блокади пунктів пропуску на польському кордоні коштує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн. Сукупні втрати перевищили 300 млн грн.

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