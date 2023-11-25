Зеленский о блокаде границы с Польшей: Надо дать полякам немного времени, все уладится

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве прокомментировал блокаду границы с Польшей. По его словам, это произошло из-за "некоторых политических шагов наших соседей", и нужно "немного времени", чтобы все наладилось.

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"Я считаю нам нужно иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, за которым следует. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, как на уровне МИД, так и на уровне министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен. , что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все потеплеет", – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что обсуждал эту проблему и пути ее решения с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Польские перевозчики 6 ноября начали блокировать границу с Украиной. Они требуют от своей власти изменить ситуацию, в которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места поляков". Были перекрыты три пункта пропуска: Корчева – Краковец, Гребенное – Рава-Русская, Дорогуск – Ягодин. Перевозчики обещают проводить блокаду до 3 января 2024 года. А если их требования (главная – отмена транспортного безвиза для Украины) не будут выполнены, то блокировка границы будет продолжаться.

Действующее польское правительство, доживающее последние недели, фактически самоустранилось от решения этой проблемы, Украина надеется на результативные переговоры с его преемником.

По подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, в среднем один день блокады пунктов пропуска на польской границе стоит одной компании потерь в размере около 1 млн грн. Совокупные потери превысили 300 млн грн.

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