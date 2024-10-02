Зеленський призначив нових заступників голови зовнішньої розвідки

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Одного з них призначено на нову посаду, йдеться в указах голови держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.

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Олег Луговський був звільнений із посади заступника голови СЗР указом №679/2024. А указом №681/2024 призначений на посаду першого заступника голови СЗР.

Також указом №680/2024 звільнений із посади заступника Олег Сінайко. Указом №682/2024 заступником Іващенка став Геннадій Богач.