Зеленський призначив нових заступників голови зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Одного з них призначено на нову посаду, йдеться в указах голови держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.
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Олег Луговський був звільнений із посади заступника голови СЗР указом №679/2024. А указом №681/2024 призначений на посаду першого заступника голови СЗР.
Також указом №680/2024 звільнений із посади заступника Олег Сінайко. Указом №682/2024 заступником Іващенка став Геннадій Богач.
- 5 вересня президент Володимир Зеленський звільнив п'ятьох заступників голови ОП Андрія Єрмака.
- 1 жовтня голова Міноборони Рустем Умєров попросив Кабмін звільнити чотирьох заступників. Кабмін звільнив заступника міністра оборони й держсекретарку відомства.