Зеленский назначил новых заместителей главы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Один из них назначен на новую должность, говорится в указах главы государства, опубликованных на сайте Офиса президента.
Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя СВР указом №679/2024. А указом №681/2024 назначен на должность первого заместителя председателя СВР.
Также указом №680/2024 уволен с должности заместитель Олег Синайко. Указом №682/2024 заместителем Иващенко стал Геннадий Богач.
- 5 сентября президент Владимир Зеленский уволил пятерых заместителей председателя ОП Андрея Ермака.
- 1 октября глава Минобороны Рустем Умеров попросил Кабмин уволить четырех заместителей. Кабмин уволил заместителя министра обороны и госсекретаря ведомства.