Зеленский назначил новых заместителей главы внешней разведки

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Один из них назначен на новую должность, говорится в указах главы государства, опубликованных на сайте Офиса президента.

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Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя СВР указом №679/2024. А указом №681/2024 назначен на должность первого заместителя председателя СВР.

Также указом №680/2024 уволен с должности заместитель Олег Синайко. Указом №682/2024 заместителем Иващенко стал Геннадий Богач.