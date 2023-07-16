Зернова угода: Білий дім "готовий до будь-якого сценарію", зокрема до демаршу Кремля

Адміністрація президента США Джо Байдена повністю готова до будь-якого варіанта розвитку подій із Чорноморською зерновою ініціативою, зокрема до остаточного виходу Росії з угоди з ООН та Туреччиною. Про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CBS.

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"Ми готові до будь-якого сценарію і щільно працюємо над цим з українцями", – сказав Салліван.

На його думку, поки що немає жодної визначеності щодо реальних намірів Кремля.

"Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. Про цю ініціативу він за багато місяців наговорив багато всякого. Може, Росія виходить з угоди, може, вона її продовжує", – сказав він.

Салліван зазначив, що якщо Кремль насправді вийде із зернової ініціативи, це означатиме, що Росія закрила для країн глобального Півдня можливість отримувати продовольство за доступними цінами.

"Я думаю, що це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат", – сказав Салліван.

Термін дії Чорноморської зернової ініціативи спливає 17 липня.

ДОВІДКА. 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду. З того часу операція кілька разів продовжувалася, востаннє вона була продовжена на два місяці 18 травня 2023 року.

13 липня 2023 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити зернову угоду на кілька місяців, щоб дати час Євросоюзу під'єднати дочірню компанію Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

14 липня президент Туреччини заявив, що Путін підтримує продовження зернової угоди, але речник російського диктатора спростував це.

16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомляється на сайті ООН.

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