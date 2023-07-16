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Зерновое соглашение: Белый дом "готов к любому сценарию", в том числе к демаршу Кремля

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 18:15
Зерновое соглашение: Белый дом
Джейк Салливан (Фото - EPA)

Администрация президента США Джо Байдена полностью готова к любому варианту развития событий с Черноморской зерновой инициативой, в том числе к окончательному выходу России из соглашения с ООН и Турцией. Об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBS.

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"Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами", – сказал Салливан.

По его мнению, пока нет никакой определенности относительно реальных намерений Кремля. 

"Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. Про эту инициативу он за многие месяцы наговорил много всякого. Может, Россия выходит из соглашения, может, она его продлевает", – сказал он.

Салливан отметил, что если Кремль на самом деле выйдет из зерновой инициативы, это будет означать, что Россия закрыла для стран глобального Юга возможность получать продовольствие по доступным ценам. 

"Я думаю, что это будет стоить России огромных дипломатических издержек", – сказал Салливан.

Срок действия Черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение. С тех пор сделка несколько раз продлевалась, в последний раз она была продлена на два месяца 18 мая 2023 года.
  • 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, сообщается на сайте ООН. 
Сергей Бережной
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