Журналіст 24 каналу втік з України: є реакція влади

Олексій Печій (Фото: 24 канал)

Міністерство культури й інформаційної політики (МКІП) засудило вчинок ведучого 24 каналу Олексія Печія, який не повернувся із закордонного відрядження до Брюсселя.

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"Ми засуджуємо його дії, адже вони є прямим порушенням законодавства та заяви, яку він підписав перед відрядженням", — йдеться в повідомленні міністерства. У ній ведучий обіцяв, що повернеться в Україну не пізніше 22 грудня.

Джерело: МКІП

Виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв вказав, що міністерство формує відносини з медіаспільнотою на засадах довіри. Він нагадав, що кожен, хто виїжджає для реалізації певного завдання за кордон, подає великий пакет документів. Також охочі виїхати підписують заяву, зобов'язуючись повернутися в Україну.

Карандєєв запевнив, що випадок із журналістом 24 каналу – поодинокий.

"Олексій Печій теж підписував таку заяву, його дії є не лише неправомірними, але і характеризують його як людину та громадянина. Цей випадок у жодному разі не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні", — сказав виконувач обов'язків міністра.

22 грудня український ведучий 24 каналу Олексій Печій через соцмережі заявив, що не планує повертатися до України після відрядження на саміт ЄС у Брюсселі. На своєму YouTube-каналі він розмістив відео, де розповів, що вирішив "продовжити інформаційну боротьбу за Україну" за кордоном.

Печій також додав, що готовий до суспільного осуду, і заявив, що в Україні проти нього найближчими днями "розпочнеться кампанія медіакілерства".

Холдинг "Люкс", який володіє 24 каналом заявив, що Печій утік із країни, "спаливши мости".