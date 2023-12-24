Журналист 24 канала сбежал из Украины: есть реакция властей

Алексей Печий (Фото: 24 канал)

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) осудило поступок ведущего 24 канала Алексея Печия, не вернувшегося из заграничной командировки в Брюссель.

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"Мы осуждаем его действия, ведь они являются прямым нарушением законодательства и заявления, которое он подписал перед командировкой", — говорится в сообщении министерства. В нем ведущий обещал, что вернется в Украину не позднее 22 декабря.

Источник: МКИП

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев указал, что министерство формирует отношения с медиасообществом на основе доверия. Он напомнил, что каждый выезжающий для реализации определенной задачи за границу представляет большой пакет документов. Также желающие уехать подписывают заявление, обязуясь вернуться в Украину.

Карандеев заверил, что случай с журналистом 24 канала – единичный.

"Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия не только неправомерны, но и характеризуют его как человека и гражданина. Этот случай ни в коем случае не должен бросать тень на других украинских журналистов, ежедневно работающих для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине ", — сказал исполняющий обязанности министра.

22 декабря украинский ведущий 24 канала Алексей Печий через соцсети заявил, что не планирует возвращаться в Украину после командировки на саммит ЕС в Брюсселе. На своем YouTube-канале он разместил видео, где рассказал, что решил "продолжить информационную борьбу за Украину" за границей.

Печий также добавил, что готов к общественному осуждению, и заявил, что в Украине против него в ближайшие дни "начнется кампания медиакиллерства".

Холдинг "Люкс", владеющий 24 каналом, заявил, что Печий сбежал из страны, "сжег мосты".