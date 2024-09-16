Зневажають свій народ: МЗС про реакцію Кремля щодо ООН та Червоного Хреста у Курській області

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували реакцію Кремля на запрошення представників Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста до Курської області. Речник міністерства Георгій Тихий назвав її "досить промовистою".

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Реакція Кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про зневагу Росії до власного народу та його гуманітарних потреб, а також про страх перед тим, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію. Досить промовисто", – написав він.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав запрошення української сторони "провокаційним". Він дав зрозуміти, спілкуючись з російськими журналістами, що Москва розраховує на те, що ООН та Червоний Хрест не приймуть запрошення.

Реакція самих організацій поки невідома. Президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич 16 вересня прибула з візитом до Москви й планує зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

МЗС України 16 вересня надіслав відповідну ноту до ООН та Червоного Хреста, щоб представники організацій прибули до Курської області РФ задля "належного забезпечення основоположних прав людини".

28 квітня Дмитро Лубінець назвав Міжнародну федерацію Червоного Хреста "адвокатом російських злочинців".

В Генасамблеї ООН заявили 12 вересня, що не можуть змусити Росію дотримуватися міжнародного права.

13 вересня Володимир Зеленський заявив, що РФ в Курській області планує задіяти до 70 000 солдатів.

Читайте також: ЗСУ розбили в Курській області підрозділ російських десантників – відео