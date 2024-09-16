Презирают свой народ: МИД о реакции Кремля по поводу ООН и Красном Кресте под Курском

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали реакцию Кремля по поводу приглашения представителей Организации объединенных наций и Красного Креста в Курскую область. Спикер министерства Георгий Тихий назвал ее "достаточно красноречивой".

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"Реакция Кремля на предложение Украины приобщить ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям, а также о страхе перед тем, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию. Довольно красноречиво", – написал он.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал приглашение украинской стороны "провокационным". Он дал понять, общаясь с российскими журналистами, что Москва рассчитывает на то, что ООН и Красный Крест не примут приглашение.

Реакция самих организаций пока неизвестна. Президент МККК Мирьяна Сполярич 16 сентября прибыла с визитом в Москву и планирует встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

МИД Украины 16 сентября направил соответствующую ноту ООН и Красному Кресту, чтобы представители организаций прибыли в Курскую область РФ для "должного обеспечения основополагающих прав человека".

28 апреля Дмитрий Лубинец назвал Международную федерацию Красного Креста "адвокатом российских преступников".

В Генассамблее ООН заявили 12 сентября, что не могут вынудить Россию соблюдать международное право.

13 сентября Владимир Зеленский заявил, что РФ в Курской области планирует задействовать до 70 000 солдат.

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