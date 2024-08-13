Знову до школи. До кінця 2024-го влада планує повернути до безпечного офлайн-навчання 300 000 дітей

Загалом, близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати очні заняття, заявив прем'єр-міністр

Ілюстративне фото: Depositphotos

У 2024-му виділено 2,5 млрд грн на будівництво укриттів для шкіл – повернути до безпечного офлайн-навчання планують 300 000 школярів до кінця року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, через реалізацію комплексної стратегії влада прагне до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 000 школярів – і головною передумовою є наявність укриттів.

Цього року виділено 2,5 млрд грн на будівництво таких укриттів, зазначив Шмигаль.

Там же, де неможливо використовувати підземні укриття, і де безпекова ситуація дозволяє, влада хоче впровадити "чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів".

Для цього Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство освіти розробили три варіанти облаштування наземних укриттів – і їх 13 серпня затверджує Кабмін, пояснив Шмигаль.

"Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні", – додав він.

Загалом, близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати очні заняття, підсумував прем'єр.

У липні стало відомо, що для учнів ліцею №8 у місті Покров Нікопольського району на Дніпропетровщині збудують нове протирадіаційне укриття вартістю 147,8 млн грн.

Дивіться також: Влада показала зведення підземних шкіл у Запоріжжі – відео