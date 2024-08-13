Снова в школу. К концу года хотят вернуть на безопасное офлайн-обучение 300 000 детей

В общей сложности, около тысячи школ уже в этом учебном году смогут начать очные занятия, заявил премьер-министр

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В 2024-м выделено 2,5 млрд грн на строительство укрытий для школ – вернуть на безопасное офлайн-обучение планируют 300 000 школьников до конца года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, через реализацию комплексной стратегии власти стремятся к концу 2024 года вернуть в безопасное офлайн-обучение 300 000 школьников – и главной предпосылкой является наличие укрытий.

В этом году выделено 2,5 млрд грн на строительство таких укрытий, отметил Шмыгаль.

Там же, где невозможно использовать подземные укрытия, и где ситуация безопасности позволяет, власти хотят внедрить "четкие надежные стандарты безопасных школьных пространств".

Для этого Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Министерство образования разработали три варианта обустройства наземных укрытий – и их 13 августа утверждает Кабмин, пояснил Шмыгаль.

"Общества смогут их реализовать в зависимости от потребности и уровня угроз в населенном пункте и регионе", – добавил он.

В общей сложности, около тысячи школ уже в этом учебном году смогут начать очные занятия, подытожил премьер.

В июле стало известно, что для учеников лицея №8 в городе Покров Никопольского района по Днепропетровщине построят новое противорадиационное укрытие стоимостью 147,8 млн грн.

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