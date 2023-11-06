ЗСУ не вистачає патронів, Україна інвестує у їх власне виробництво – Укроборонпром
Гендиректор державної компанії "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін заявив в інтерв'ю Економічній правді, що в Україні є виробництво патронів, але воно не українське, і його не вистачає на потреби Збройних Сил України. Водночас гроші на розвиток виробництва патронів закладені в бюджет на наступний рік.
У Сметаніна запитали, чи освоює зараз "Укроборонпром" виробництво патронів з огляду на те, що український патронний завод так і не було збудовано за дев'ять років.
"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил", – сказав він.
За словами гендиректора оборонної компанії, "на 2024 рік з бюджету буде виділено всемеро більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч".
Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей з виробництва патронів, додає Сметанін.
- Укроборонпром і німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки. Про це 24 жовтня 2023 року повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї.
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