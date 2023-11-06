ЗСУ не вистачає патронів, Україна інвестує у їх власне виробництво – Укроборонпром

Гендиректор державної компанії "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін заявив в інтерв'ю Економічній правді, що в Україні є виробництво патронів, але воно не українське, і його не вистачає на потреби Збройних Сил України. Водночас гроші на розвиток виробництва патронів закладені в бюджет на наступний рік.

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У Сметаніна запитали, чи освоює зараз "Укроборонпром" виробництво патронів з огляду на те, що український патронний завод так і не було збудовано за дев'ять років.

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил", – сказав він.

За словами гендиректора оборонної компанії, "на 2024 рік з бюджету буде виділено всемеро більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч".

Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей з виробництва патронів, додає Сметанін.

Після окупації росіянами "Луганського патронного заводу" у 2014 році "Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва патронів. Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство, а чиновники кожного року обіцяють відновити патронне виробництво на державному рівні. Будівництво нового патронного заводу планували ще на 2016 рік. Улітку 2017-го РНБО ініціювала виділення 1,4 млрд грн на закупівлю обладнання й будівництво заводу з виробництва боєприпасів, однак жодних робіт не було розпочато. Нових виробничих ліній для патронів "Укроборонпром" не може дочекатися досі.

Укроборонпром і німецький збройовий концерн Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки. Про це 24 жовтня 2023 року повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Укроборонпром піднявся на 24 позиції в рейтингу світових виробників зброї.

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