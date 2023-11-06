ВСУ не хватает патронов, Украина инвестирует в их собственное производство – Укроборонпром

Гендиректор государственной компании "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин заявил в интервью Экономической правде, что в Украине есть производство патронов, но оно не украинское, и его не хватает на нужды Вооруженных Сил Украины. В то же время, деньги на развитие производства патронов заложены в бюджет на следующий год.

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У Сметанина спросили, осваивает ли сейчас "Укроборонпром" производство патронов, учитывая, что украинский патронный завод так и не был построен за девять лет.

"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооруженных Сил", – сказал он.

По словам гендиректора оборонной компании, "на 2024 год из бюджета будет выделено в семь раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в нынешнем году".

Часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов, добавляет Сметанин.

После оккупации россиянами "Луганского патронного завода" в 2014 году "Укроборонпром" потерял свои мощности по производству патронов. С тех пор патроны производило лишь небольшое частное предприятие, а чиновники каждый год обещают возобновить производство на государственном уровне. Строительство нового патронного завода планировалось еще на 2016 год. Летом 2017-го СНБО инициировал выделение 1,4 млрд грн на закупку оборудования и строительство завода по производству боеприпасов, однако никаких работ не было начато. Новых производственных линий для патронов "Укроборонпром" не может дождаться до сих пор.

Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию и ремонту западной техники. Об этом 24 октября 2023 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Укроборонпром поднялся на 24 позиции в рейтинге мировых производителей оружия.

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