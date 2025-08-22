Звання Героя України посмертно отримав військовий і поет Максим "Далі" Кривцов

Максим Кривцов (Фото: Facebook військового)

Військовий та поет Максим Кривцов (позивний Далі) отримав звання Героя України посмертно. Відповідний указ було опубліковано на сайті президента Володимира Зеленського.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: надати звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Кривцову Максиму Олександровичу – учаснику бойових дій (посмертно)", – йдеться в документі.

Кривцов загинув на фронті у Харківській області 7 січня 2024 року. Українському військовому та митцю було 33 роки. Разом з ним загинув його кіт.

Менш ніж за місяць до загибелі захисник випустив свою першу збірку поезій "Вірші з бійниці", що потрапила до переліку найкращих книжок 2023 року від українського PEN. У 2024-му він отримав літературну премію імені Уласа Самчука.

Кривцов був учасником Революції гідності й воював добровольцем у "Правому секторі" у 2014 -2015 роках. З 2016 до 2019 року служив у Нацгвардії. До лав війська чоловік повернувся після повномасштабного вторгнення РФ і був кулеметником у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За декілька тижнів після загибелі військового президент надав йому орден "За заслуги" III ступеня.