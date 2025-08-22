Звание Героя Украины посмертно получил военный и поэт Максим "Дали" Кривцов

Максим Кривцов (Фото: Facebook военного)

Военный и поэт Максим Кривцов (позывной Дали) получил звание Героя Украины посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Кривцову Максиму Александровичу – участнику боевых действий (посмертно)", – говорится в документе.

Кривцов погиб на фронте в Харьковской области 7 января 2024 года. Украинскому военному и поэту было 33 года. Вместе с ним погиб его кот.

Менее чем за месяц до гибели защитник выпустил свой первый сборник поэзий "Стихи из бойницы", который попал в перечень лучших книг 2023 года от украинского PEN. В 2024-м он получил литературную премию имени Уласа Самчука.

Кривцов был участником Революции достоинства и воевал добровольцем в "Правом секторе" в 2014 -2015 годах. С 2016 по 2019-й служил в Нацгвардии. В ряды войска мужчина вернулся после полномасштабного вторжения РФ и был пулеметчиком в Силах специальных операций ВСУ.

Через несколько недель после гибели военного президент присвоил ему орден "За заслуги" III степени.