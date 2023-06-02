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Байден впав під час церемонії в академії ВПС США. Білий дім заявив, що він у порядку: відео видео

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02.06.2023, 08:34
Джо Байден після падіння (Фото: скриншот з відео)
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Президент США Джо Байден упав під час церемонії в академії Військово-повітряних сил США, спіткнувшись об мішок із піском. Про це повідомив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

На відео, яке публікують американські канали, можна помітити як Байден тисне руку на сцені і починає йти, після чого спотикається і падає.

Співробітники секретної служби США допомогли американському лідеру підвестися.

За словами Лаболта, Байден почувається нормально після падіння.

"Він в порядку. Коли він тиснув руки, на сцені був мішок із піском", — заявив чиновник.

ДОВІДКА. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден та 45 президент США Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах.
  • 25 квітня 2023 року Байден офіційно оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році.
  • 17 травня стало відомо, що Трамп може виграти праймеріз у Республіканській партії. Його підтримує 61% виборців.
  • Байден зберігає перевагу над Трампом перед виборами президента США у 2024 році – опитування. 

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Дмитро Гриниченко
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Джо Байденсшабілий дім
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