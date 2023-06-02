Президент США Джо Байден упав під час церемонії в академії Військово-повітряних сил США, спіткнувшись об мішок із піском. Про це повідомив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

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На відео, яке публікують американські канали, можна помітити як Байден тисне руку на сцені і починає йти, після чого спотикається і падає.

Співробітники секретної служби США допомогли американському лідеру підвестися.

За словами Лаболта, Байден почувається нормально після падіння.

"Він в порядку. Коли він тиснув руки, на сцені був мішок із піском", — заявив чиновник.

ДОВІДКА. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден та 45 президент США . Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Байден та 45 президент США Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах.

25 квітня 2023 року Байден офіційно оголосив про участь у президентських виборах у 2024 році.

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