Президент США Джо Байден упал во время церемонии в академии Военно-воздушных сил США, споткнувшись о мешок с песком. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт.

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На видео, которое публикуют американские каналы можно заметить как Байден жмет руку на сцене и начинает уходить, после чего спотыкается и падает.

Сотрудники секретной службы США помогли американскому лидеру встать.

По словам Лаболта, Байден чувствует себя нормально после падения.

"Он в порядке. Когда он пожимал руки, на сцене был мешок с песком", — заявил чиновник.

СПРАВКА. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Байден и 45 президент США . Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Байден и 45 президент США Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке.

25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.

17 мая стало известно, что Трамп может выиграть праймериз в Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.

Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос.

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