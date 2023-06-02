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Байден упал во время церемонии в академии ВВС. Белый дом заявил, что он в порядке: видео видео

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02.06.2023, 08:34
Джо Байден после падения (Фото: скриншот с видео)
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Президент США Джо Байден упал во время церемонии в академии Военно-воздушных сил США, споткнувшись о мешок с песком. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт.

На видео, которое публикуют американские каналы можно заметить как Байден жмет руку на сцене и начинает уходить, после чего спотыкается и падает.

Сотрудники секретной службы США помогли американскому лидеру встать.

По словам Лаболта, Байден чувствует себя нормально после падения. 

"Он в порядке. Когда он пожимал руки, на сцене был мешок с песком", — заявил чиновник.

СПРАВКА. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Байден и 45 президент США Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке.
  • 25 апреля 2023 года Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
  • 17 мая стало известно, что Трамп может выиграть праймериз в Республиканской партии. Его поддерживает 61% избирателей.
  • Байден сохраняет преимущество над Трампом перед выборами в США в 2024 году — опрос. 

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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СШАбелый домджо байден
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